Налоги от продажи Сергеем Галицким акций «Магнита» еще не поступили в бюджет Краснодара

Мэр Краснодара Евгений Первышов сообщил, что НДФЛ от продажи бизнесменом Сергеем Галицким 29,1% акций второго по величине продуктового ритейлера в России «Магнит» еще не поступил в городскую казну.

«Бюджет — это публичный документ. Говорить на эту тему можно будет, когда налоги будут уплачены. Срок уплаты НДФЛ по представленным декларациям — до 15 июля 2019 года», - заключил мэр.

Ранее “Ъ-Кубань” сообщал, что поступления в бюджет Краснодара с налога от продажи Галицким «Магнита» могут составить около 4 млрд руб. Выручка от продажи ВТБ контрольного пакета акций ритейлера составила за 138 млрд руб. От сделки господин Галицкий должен заплатить НДФЛ 13 %, что составит около 18 млрд руб. Как ранее сообщал Евгений Первышов, городской бюджет должен получить в результате сделки около 22 % от НДФЛ, а это порядка 4 млрд руб. «Безусловно, Сергей Николаевич является крупнейшим меценатом и многое делает для Краснодара. Он намерен реализовать проект реконструкции кинотеатра „Аврора", он, вы знаете, является Почетным гражданином города, поэтому расходную часть от суммы налога, им уплаченной и поступившей в местный бюджет, я намерен обсудить с ним»,— сказал год назад мэр Краснодара.

Василий Хитрых