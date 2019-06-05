В Краснодаре построят несколько новых дорог

Власти Краснодара планируют в ближайшем будущем построить несколько новых дорог, чтобы разгрузить ситуацию с дорожными заторами в краевом центре, а также привести существующие улицы в нормативное состояние. В частности, завершается работа по проекту планировки новой автомобильной дороги в Солнечном микрорайоне города. Об этом глава города Евгений Первышов сообщил журналистам на прошедшем накануне брифинге в городской администрации.

По словам мэра Краснодара, сегодня в районе улицы Константина Образцова существуют сложности с земельной документацией, из-за чего власти не могут приступить ни к ремонту существующих улиц, ни к проектированию новых. «Большая часть земли сегодня там, а именно автомобильной дороги, которую мы сегодня видим в гравийном исполнении — находится не в казне, не в муниципальной собственности. Поэтому мы завершаем работу по проекту планировки, будем изымать эти земельные участки, планировать работы, связанные с капитальным ремонтом, а точнее, созданием транспортной инфраструктуры в этом микрорайоне», - заявил господин Первышов.

Также, по словам мэра, в настоящее время завершаются перепроектные работы по строительству дороги, которая будет вести от кольца на улице Красных Партизан на хутор Копанской. Это будет двухполосная дорога, которую краснодарские власти планируют начать строить в 2020 году. Новая дорога, по словам Евгения Первышова, позволит перенаправить весь грузовой, пассажирский транспорт, а также мусороуборочную технику по так называемому «Почтовому тракту» и разгрузить Западный обход.

Также ведутся предпроектные работы по строительству Южного скоростного периметра. Эта дорога должна пройти с Гидростроя через часть Большого острова на улицу Воронежскую. Она позволит существенно разгрузить улицу Мачуги и обеспечить дополнительный въезд и выезд из микрорайона Гидростроителей.

Василий Хитрых