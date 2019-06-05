В Челябинской области открыли четыре новых месторождения

В Челябинской области открыто четыре новых месторождения общераспространенных полезных ископаемых. Как сообщает пресс-служба минимущества региона, самое крупное из них – Ново-Уфалейское месторождение, расположенное в 7,5 км от Верхнего Уфалея. Его запасы оцениваются в 79 млн кубометров строительного и облицовочного камня.

В Брединском районе было открыто Могутовское месторождение строительного камня с запасами сырья в 6 млн кубометров. В Пластовском районе обнаружено месторождение Жуковское с 4 млн кубометров строительного камня. На территории Ашинского района будет разрабатываться Мясниковское месторождение облицовочного камня с запасами более 2 млн кубометров. Всего с 2015 года на территории Челябинской области открыто 14 новых месторождений.