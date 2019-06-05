Ледовый дворец «Атлант» в республике Алтай будет сдан к 1 сентября

Строительство ледового дворца спорта «Атлант» в республике Алтай будет завершено к 1 сентября 2019 года. Об этом стало известно в ходе незапланированного визита врио губернатора Олега Хорохордина в поселок Майма.

«Был в рабочей поездке в Майминском районе и не предполагал посещения стройплощадки ледового дворца, ведь я был здесь пару месяцев назад и получил заверение, что все работы завершатся уже к 8 мая. Срок был обозначен как самый крайний»,— написал Олег Хорохордин на своей странице в социальной сети. Он отметил, что объект строят уже семь лет. «Разговор был очень жесткий — я не позволю вводить в заблуждение ни себя, ни жителей, для которых этот объект жизненно необходим»,— написал врио губернатора.

В своем сообщении господин Хорохордин написал, что его заверили, что ледовый дворец сдадут в срок и он «лично сможет встать здесь на коньки». В противном случае придется принимать «самые жесткие меры».

Строительство первого в республике Алтай ледового дворца спорта началось в 2012 году по поручению президента РФ Владимира Путина. Однако из-за недостатка денежных средств, строительные работы приостановили в 2014 году. В 2017 председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении субсидий, предоставляемых субъектам РФ на строительство спортивных объектов в рамках государственной программы России «Развитие физической культуры и спорта». Согласно документу, республика Алтай получили 332,6 млн руб. на завершение строительства «Атланта». Крытый ледовый каток с трибунами будет рассчитан на 500 человек, общая площадь — почти 6 тыс. кв. м.

Юлия Сасевич