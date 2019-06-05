На Дону участились нападения на операторов комплексов фотовидеофиксации

По данным центра безопасности дорожного движения Ростовской области, в регионе участились нападения на операторов передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушении правил дорожного движения. Об этом сообщает управление информационной политики областного правительства.

Как рассказала директор центра безопасности дорожного движения Татьяна Русанова, некоторые водители показывают неприязнь к работе операторов при помощи грубой силы. Кроме того, злоумышленники нередко пытаются разбить камеру.

Отмечается, что случаи нападения на операторов находятся на особом контроле правоохранителей и минтранса. В частности, в Кашарском и Каменском районах уже возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества». Сейчас полиция проверяет действия водителей в нескольких районах Ростовской области и Ворошиловском районе Ростова-на-Дону.

Кристина Федичкина