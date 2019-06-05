Губернатор обвинил «Транснефть» в затягивании ремонта трассы Пермь — Екатеринбург

Губернатор Пермского края Максим Решетников во время общения с жителями в Instagram заявил о проблемах с реконструкцией трассы Пермь — Екатеринбург вблизи села Кояново. По словам главы региона, «Газпром» сделал необходимую для продолжения работ перекладку трубопровода, а «Транснефть» «топчется на месте». «Все остается на совести Росавтодора и „Транснефти“. Я между двумя этими уважаемыми структурами бегаю, руководителей свожу. Считаю, что казанский офис „Транснефти“ занял неконструктивную позицию. Они требуют гигантское проектирование, выделения каких-то гигантских денег. Буду обращаться к главе „Трансфнефти“ и попрошу обратить особое внимание на этих товарищей»,— поделился губернатор.

Максим Решетников заявил также, что уже объявлен конкурс на следующие 10 км дороги. «Говорил с Росавтодором, руководство нас полностью поддерживает, обещает выделить деньги. Следующий участок тоже запроектирован и включен в план развития магистральной инфраструктуры»,— заявил губернатор.