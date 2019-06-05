Стадион «Гайва» отремонтируют за 138 млн рублей

В Перми начался капитальный ремонт стадиона «Гайва», расположенного в Орджоникидзевском районе. «Стадион ремонтируется за счет сразу трех бюджетов — федерального, краевого и городского. До конца года на стадионе будут заменены трибуны и покрытие беговых дорожек, капитально отремонтированы подтрибунные помещения, обустроено футбольное поле с искусственным газоном, установлено современное наружное освещение, проведено благоустройство и озеленение территории»,— написал в своем Instagram глава Перми Дмитрий Самойлов.

Подряд на проведение реконструкции выиграло ООО «ГранитСтрой». Сумма контракта составила 138 млн руб.