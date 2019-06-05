РФ вложит более 1 млрд рублей в объекты соцсферы в Набережных Челнах

Федеральный бюджет на условиях софинансирования вложит 1,13 млрд руб.в строительство в Набережных Челнах онкодиспансера республиканской клинической больницы, здания татарского драмтеатра и бассейна. Об этом сообщила в соцсетях депутат Госдумы Альфия Когогина, избранная от Набережных Челнов.

В частности, по ее данным, 651 млн руб. будут направлены на строительство онкодиспансера, 160 млн руб. — на возведение бассейна, 328 млн руб. — на реконструкцию здания бывшего развлекательного комплекса «Колизей», где разместят драмтеатр.

“Ъ-Казань”