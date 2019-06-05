На Кубани депутата сельсовета осудили за продажу контрафактного алкоголя

Бывшего депутата Вольненского сельского поселения Николая Ратахина осудили за продажу алкоголя, не отвечающего требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как установил суд, депутат владеет магазином «Ольга», в котором работает его супруга. В ходе контрольной закупки в магазине продали местному жителю бутылку со спиртосодержащей жидкостью. Экспертиза показала, что жидкость опасна для жизни и здоровья потребителей. Суд назначил господину Ратахину штраф 30 тыс. руб. Приговор не вступил в законную силу. Уголовное дело находилось в производстве СУ СК РФ по региону, сообщили в пресс-службе.

Кристина Федичкина