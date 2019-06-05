Сотрудник банка в Сочи подозревается в покушении на мошенничество

Следственный отдел по Центральному району Сочи краевого СКР возбудил уголовное дело в отношении руководителя группы по работе с проблемными активами филиала одного из банков. Мужчина подозревается в покушении на мошенничество с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Как сообщили в следственном ведомстве, в апреле и июле 2018 года в отношении одного из клиентов финансовой организации в Лазаревском, имеющей просрочку на общую сумму свыше 1,7 млн руб., судебные приставы возбудили два исполнительных производства о взыскании задолженности. В августе того же года руководитель группы по работе с проблемными активами якобы предложил женщине передать ему 245 тыс. руб., за что пообещал прекратить исполнительные производства. Клиент ответила отказом и сообщила о предложении в правоохранительные органы. Сотрудники ОЭБ УФСБ по краю при содействии службы безопасности банка выявили факт возможного преступления.

Василий Хитрых