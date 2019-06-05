Сменился руководитель УФСБ по Челябинской области

Начальником УФСБ России по Челябинской области стал генерал-майор Сергей Сизов. Как сообщают в пресс-службе управления, соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал 23 мая. 5 июня новый руководитель приступил к работе.

Сергей Сизов родился в 1967 году, окончил Липецкий политехнический институт. Карьеру в органах государственной безопасности начал в 1993 году. В 2014-2016 годах был первым заместителем главы УФСБ по Челябинской области, затем возглавлял территориальный орган госбезопасности в Пензенской области.

Тем же указом президент освободил от занимаемой должности прежнего руководителя челябинского областного управления Юрия Никитина. Он уволен в запас в связи с достижением предельного возраста пребывания на военной службе, сообщают в ведомстве.