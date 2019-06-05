В Нефтюганске во время пожара из дома эвакуировали 40 человек

В Нефтюганске (Ханты-Мансийский автономный округ — ХМАО) во время пожара из пятиэтажного дома эвакуировали 40 человек. Пожар произошел в квартире на третьем этаже.

«37 человек эвакуировались самостоятельно. Еще трое жителей — мужчина и две женщины спасены пожарными. Пострадавших нет»,— сообщили в региональном МЧС.

Сообщение о возгорании спасатели получили вчера в 23:12. Площадь пожара составила 8 кв. м. 18 спасателей и пять единиц техники справились с огнем за десять минут. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.

Ирина Пичурина