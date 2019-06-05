Челябинск вошел в десятку городов с наибольшим снижением цен на вторичную недвижимость

Вторичная недвижимость в Челябинске за пять лет подешевела на 11,6%. В мае 2019 года средняя стоимость квадратного метра составила 40,9 тыс. руб., в мае 2014 года она равнялась 46,3 тыс. руб. за кв. м. Город оказался на десятом месте рейтинга территорий с наибольшим снижением стоимости квадратного метра вторичного жилья за пять лет. Исследование провел портал поиска недвижимости Domofond.ru.

Существеннее всего цены на вторичную недвижимость снизились в Кирове (-22,1%) до 40 тыс. руб. за кв. м. Второе место по сокращению цен заняла Элиста (-14,4%), третье – Смоленск (-13,6%). На первом месте по росту цен на вторичную недвижимость за пять лет оказался Сочи (41,2%), на втором – Геленджик (32,3%). На третьем месте рейтинга – Санкт-Петербург, там стоимость квадратного метра на рынке вторичной недвижимости за пять лет выросла на 31%.