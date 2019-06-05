Реконструкцией Ново-Салаватской ТЭЦ займется компания Алексея Митюшова

«Газпром нефтехим Салават» (ГНС) заключит контракт стоимостью 3,1 млрд руб. на техническое перевооружение дочерней Ново-Салаватской ТЭЦ с местным филиалом московского ООО «Нефтехимремстрой». Компания стала единственным участником тендера, проведенного ГНС. До конца 2023 года подрядчик должен провести проектно-изыскательские работы, выполнить монтаж оборудования, дать два года гарантии на объекты капитального строительства и год — на оборудование и материалы.

«Нефтехимремстрой» образовано в Москве в 2008 году, принадлежит бывшему гендиректору входящих в группу «Газпром» ПАО «ОГК-2», АО «ОГК-6», «Газпром энерго» Алексею Митюшову. В 2018 году компания, по информации Kartoteka.ru, заключила 22 госконтракта на сумму 3,43 млрд руб., в том числе на текущий ремонт Ново-Салаватской ТЭЦ. В 2017 году выручка общества составила 19,64 млрд руб., чистая прибыль — 1,36 млрд руб.

Ново-Салаватская ТЭЦ — основной источник тепло- и электроснабжения «Газпром нефтехим Салавата». Установленная электрическая мощность — 882 МВт, тепловая — 2,35 тыс. Гкал/ч.

Майя Иванова