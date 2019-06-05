Экс-депутата на Кубани осудили за торговлю контрафактным алкоголем

Суд приговорил бывшего депутата Вольненского сельского поселения Успенского района Краснодарского края к штрафу в размере 30 тыс. руб. По сообщению прокуратуры, он признан виновным в сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). В ведомстве не называют фамилию осужденного, однако, согласно документам Успенского районного суда, речь идет о Николае Ратахине. Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован.

По словам гособвинителей, депутат владел в своем поселении помещением магазина «Ольга», где предпринимательскую деятельность осуществляет его супруга. В рамках проведения «Проверочной закупки» сотрудниками районной полиции, осужденный сбыл местному жителю бутылку со спиртосодержащей жидкостью, которая, согласно заключению эксперта, по своим химическим компонентам опасна для человеческой жизни.

Уточняется, что при вынесении приговора были учтены тяжесть совершенного преступления, а также наличие на иждивении у экс-депутата несовершеннолетнего ребенка.

Дмитрий Михеенко