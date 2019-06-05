В Ставрополе застройщика будут судить за обман дольщиков

Застройщика в Ставрополе будут судить за неправомерное привлечение средств дольщиков для строительства многоквартирного дома (ч. 2 ст. 200.3 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры края.

По данным следствия, директор некого ООО арендовал в 2017 году участок в Ставрополе и начал там строить многоквартирный дом. При этом подозреваемый не получил на это соответствующих разрешений. Мужчина активно размещал объявления о продаже квартир в самострое и заключил договоры долевого строительства. Таким образом ему удалось незаконно привлечь более 6,2 млн руб. Теперь подозреваемому грозит до пяти лет тюрьмы.

Кристина Федичкина