ФК «Ростов» в 2018 году потратил на вознаграждение агентов почти 128 млн рублей

В 2018 году футбольный клуб «Ростов» потратил на вознаграждения агентам 127,9 млн руб. — больше агентам выплатили только московский «Спартак» (688,7 млн руб.) и петербургский «Зенит» (215 млн руб.). Финансовый отчет по клубам РПЛ и ФНЛ за 2018 год опубликован официальном сайте Российского футбольного союза.

В документе так же сказано, сколько потратили клубы на развитие молодежного футбола — по этому показателю ФК «Ростов» оказался только на восьмом месте с суммой 82 млн руб. Больше всех на развитие молодежного футбола потратил «Краснодар» — 758,6 млн руб., далее идут «Зенит» (493,6 млн руб.), и ЦСКА (273,9 млн руб.).

Кристина Федичкина