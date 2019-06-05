В Ростове-на-Дону готовятся отметить 220-летие Александра Пушкина

Ряд массовых культурных мероприятий, посвященных 220-летию со дня рождения Александра Пушкина, стартует в Ростове 6 июня. Об этом сообщается на сайте ДГПБ.

Празднование начнется с возложения цветов к памятнику поэта в 10:00 и продолжится беседой с писателем и краеведом Любовью Волошиной в Донской государственной публичной библиотеке. В 16:00 там же состоится литературный праздник «На фоне Пушкина»: запланированы выступления молодежных творческих коллективов и показ мультфильмов. Кроме того, в рамках праздника будет организован «Открытый микрофон», на котором любой желающий сможет прочитать любимые произведения поэта.

Свободное пространство «Циферблат» на улице Соколова проведет в день рождения поэта и писателя литературный вечер, посвященный памяти Александра Пушкина. Возможность выступить перед собравшимися будет предоставлена каждому, кто захочет поделиться своим видением его творчества.

Празднования продолжатся 8 июня. В «публичке» запланировано выступление членов литературно-творческого объединения «Созвучие» и творческой группы «Ассонанс». Библиотечно-информационный центр им. Гагарина в этот день приглашает любителей поэзии и классической музыки в литературно-музыкальную гостиную «...Мой Пушкин – зеркало России!». Участники литературного объединения «Клуб Рифма» прочитают свои стихотворения, посвященные поэту, а в музыкальной части программы прозвучат романсы русских композиторов на лирику Александра Пушкина.

Алена Соколова