В Самарской области возбуждено уголовное дело после падения батута на детей

В Самарской области возбуждено уголовное дело после падения батута на двух малолетних детей в Тольятти. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.

Инцидент произошел 1 июня 2019 года возле ТЦ «Акварель» в Центральном районе Тольятти. По версии следствия, коммерческая организация эксплуатировала надувной батут в нарушении требований безопасности жизни и здоровья потребителей: при скорости ветра более 8 м/с и ненадлежащем закреплении балластной системы конструкции. В результате этого произошло опрокидывание батута и травмирование двух малолетних детей, 2011 и 2013 года рождения.

Расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства инцидента.

Андрей Сазонов