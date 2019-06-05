За взятки арестовано руководство железнодорожного вокзала Томска

Двое руководителей железнодорожного вокзала станции Томск-1 (ОАО РЖД) задержаны по подозрению в получении взяток. Об этом сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР, в производстве которого находится дело.

По данным ведомства, в период с июля 2017-го по июнь 2019 года железнодорожники получали взятки от предпринимателя за незаконное подключение к системе электроснабжения торгового объекта, расположенного на территории вокзала. Вчера получении очередной взятки подозреваемых задержали сотрудники томского УФСБ.

Общий размер инкриминируемых железнодорожникам взяток составил 330 тыс. руб. Следователи обратились в суд с ходатайством об аресте подозреваемых.

Илья Николаев