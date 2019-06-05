Экс-сотрудница саратовского учреждения причинила бюджету ущерб на 2,1 млн рублей

В Саратове перед судом предстанет бывшая муниципальная служащая, которая обвиняется в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.

По версии следствия, в период с 2014 по 2018 годы сотрудница

муниципального казенного учреждения, являясь по совместительству бухгалтером и кадровым работником, фиктивно приняла на работу родственницу и знакомого на должности бухгалтера и инженера-теплотехника. Незаконно начисленные им в качестве заработной платы денежные средства поступали на находившиеся в распоряжении злоумышленницы банковские карты, с которых она их снимала и тратила их на собственные нужды, уточнили следственные органы. Следствие также сообщает, что обвиняемая необоснованно начислила и выплатила себе материальную помощь и завысила себе выплаты по надбавке за выслугу лет. Ее действия причинили бюджету Саратовского района ущерб на общую сумму 2,1 млн руб.

Вину в инкриминируемых деяниях гражданка не признает.

Марина Ковалева