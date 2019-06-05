Год без антисимвола Более 10 лет одна из главных прогулочных зон города была закрыта синим забором.

В Нижнем Новгороде год назад, 12 июня, была официально открыта Нижневолжская набережная.

Более 10 лет одна из главных прогулочных зон города была закрыта синим забором из-за нереализованного проекта по строительству торгового комплекса компании «Трейд-Парк». Напомним, ограда тогда стала антисимволом города и поводом для саркастических шуток.

Для комфорта нижегородцев и гостей города власти даже стали привлекать бизнес к развитию территории, который поначалу настороженно отнёсся к такому предложению. «Нет необходимых условий, которые могли бы привлечь бизнес», - заявила представитель ресторанного бизнеса Александра Чуфарина.

Но в мэрии настроены более оптимистично и решительно. Первые аукционы должны состояться уже в июне. Стоимость аренды, по предварительным оценкам, составит от 8 до 50 тысяч рублей за место в месяц.