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Сотрудник турфирмы в Ижевске похитил у клиентов 1 млн рублей

Неустановленный сотрудник турфирмы ООО «Алькор» из Ижевска похитил у клиентов порядка 1 млн руб. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2, ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Потерпевшими по делу признаны девять ижевчан, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Установлено, что сотрудник турфирмы заключил договоры с клиентами на приобретение путевок в период с сентября по ноябрь 2018 года. При этом он не выполнил свои обязанности по бронированию и оплате тура. Первые заявления от потерпевших поступили в полицию в конце 2018 года. Расследование продолжается.

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