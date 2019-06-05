Внук Мустая Карима может возглавить Почетное консульство Италии в Уфе

Российский бизнесмен, член совета директоров Русской медной компании, председатель совета Плеса Ивановской области и внук башкирского писателя Мустая Карима — Тимербулат Каримов может возглавить Почетное консульство Италии в Уфе. С таким предложением к властям Башкирии обратился чрезвычайный и полномочный посол Италии в России Паскуале Терраччано, сообщает пресс-служба главы республики.

Посол отметил, что постоянное присутствие в Башкирии представителей Италии необходимо «для успешной реализации совместных проектов». В задачи консульства будет входить развитие не только экономического, но и гуманитарного сотрудничества — например, в октябре в Уфе планируется провести фестиваль итальянского кино, а в лицее №160 начать обучение итальянскому языку.

Ирина Самойлова