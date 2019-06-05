Бывшему сити-менеджеру Миасса запретили приближаться к администрации города

Центральный районный суд Челябинска изменил меру пресечения экс-главе администрации Миасса Станиславу Третьякову, обвиняемому в получении взятки. Бывшего чиновника отпустили из под домашнего ареста, запретив совершать определенные действия, сообщает пресс-служба суда.

4 июня следователь выступил с ходатайством в продлении срока содержания господина Третьякова под домашним арестом. Обвиняемый и защитник возражали против этого и просили изменить меру пресечения. В результате суд не удовлетворил ходатайство следователя, заменив домашний арест запретом определенных действий. Так, Станиславу Третьякову запрещено: посещать, а так же находиться на расстоянии ближе 50 м от администрации Миасса; посещать и участвовать в мероприятиях проводимых мэрией или при ее участии; общаться с определенными лицами; отправлять и получать почтово-телеграфные отправления; использовать средства связи и интернет.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», экс-главу администрации Миасса Станислава Третьякова задержали в ноябре 2018 года. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.290 УК РФ («Получение взятки»). По данным следствия, в 2012 году Третьяков получил 140 тыс. руб. за выделение без торгов земельного участка в поселке Сыростан. До апреля этого года он находился в следственном изоляторе, затем обвиняемого поместили под домашний арест.