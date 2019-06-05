В Курортном районе Петербурга тушили пожар на складе стройматериалов

Рано утром, 5 июня, в Курортном районе Петербурга произошел пожар на складе стройматериалов. Сообщение о возгорании по адресу: Зеленогорск, улица Красных Курсантов, дом 16 поступило на пульт дежурного в 03:40, сообщили в региональном управлении МЧС.

Как уточнили в ведомстве, в складском помещении, где хранятся материалы для загородного строительства, происходило горение внутри сооружения на площади 1 тыс. кв. м. Пожару был присвоен повышенный номер сложности. К ликвидации пожара от МЧС привлекалось 12 единиц техники и 60 человек личного состава.

Около 07:00 пожар был локализован. Сведений о пострадавших не поступало.