В Удмуртии закупят 8 мобильных медкомплексов за 169 млн рублей

В 2019 году власти Удмуртии закупят восемь передвижных мобильных медкомплексов в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение». На эти цели направили 67 млн руб. из федерального бюджета, еще 102 млн руб. выделили из казны региона, сообщил глава республики Александр Бречалов в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты».

«В целом, перед нами в настоящее время стоит задача максимально повысить доступность медицинской помощи сельскому населению республики — для этого мы приобретем восемь передвижных медицинских комплексов. Мы решили закупать самые современные комплексы, оснащенные флюорографом, маммографом, аппаратами ЭКГ, УЗИ и лабораторией. Такие комплексы способны обеспечить выявление заболеваний на ранней стадии, но стоят они значительно дороже моделей с простой комплектацией»,— отметил господин Бречалов.