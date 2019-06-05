«Татнефть» вложит в достройку «Танеко» до 2026 года 164 млрд рублей

На завершение строительства комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов «Татнефти» в Нижнекамске — «Танеко» до 2026 года планируется вложить 164 млрд руб.

В частности, как сообщило ИА «Девон» со ссылкой на материалы нефтяной компании, инвестиции планируется направить на ввод в эксплуатацию установки ЭЛОУ-АВТ-6 , которая позволит увеличить объемы переработки нефти до 15,3 млн т, а затем - до 15,7 млн тонн нефти в год. При этом глубина переработки достигнет 99%, а доля светлых нефтепродуктов — 89%.

В 2018 году комплекс «Танеко» реализовал 11,4 млн тонн нефтепродуктов на 355 млрд руб. (без учета акцизов и пошлин; годом ранее - 10,5 млн тонн). Из них, почти половина (49,8%) — 5,65 млн тонн — были поставлены на внутренний рынок.

Нефтепродукты обеспечили 33,8% всей выручки ГК «Татнефть», составившей в 2018 году 829,4 млрд руб. На сырую нефть (ГК «Татнефть» в 2018 году добыла 29,5 млн тонн нефти) пришлось 30,7% выручки группы.

Полина Петрова, “Ъ-Казань”