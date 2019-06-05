На документацию для центра подготовки футболистов в Ростове потратят 17 млн рублей

Из бюджета Ростовской области выделят более 17 млн руб. на разработку проектной документации по инженерной подготовке для строительства центра спортподготовки футболистов, об этом сообщает пресс-служба губернатора региона. Подготовку документов необходимо закончить в первой половине 2020 года, во второй планируется начать строительство объекта.

Как сообщалось ранее, центр построят на территории Гребного канала. Он будет включать в себя тренировочную базу, тренажеры, крытый манеж и девять полей. Планируется, что спортсмены начнут заниматься в центре с 2022 года. Всего в Ростовской области в ближайшие шесть лет намерены построить 54 новых спортивных объекта.

Кристина Федичкина