На площади перед аэропортом Краснодара меняются правила парковки

С 17 июня на привокзальной площади Международного аэропорта Краснодар вводится новый тариф на услуги парковки. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, при повторном въезде на территорию стоянки в течение 45 минут после выезда - сумма оплаты будет начисляется с первой минуты. Тариф за повторный въезд (с 1 по 60 минуту) составит 250 руб.

Отметим, в настоящее время парковка на привокзальной площади краснодарского аэропорта работает с почасовой тарификацией. Тариф составляет 250 руб. за первый час, 100 руб. – за каждый последующий час. Первые 15 минут после въезда – бесплатно. Парковка рассчитана на 211 машиномест.

Василий Хитрых