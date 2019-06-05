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«Интерфакс»: руководство станции Томск-1 задержали по подозрению в получении взятки

Сотрудники томского управления ФСБ задержали начальника железнодорожного вокзала Томск-1 и его заместителя, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники. Поводом для задержания стало регулярное получение взяток от местных предпринимателей, которые платили за незаконное электроснабжение торговых точек в зоне вокзала. Руководство станции задержали при получении очередной взятки. Общая сумма полученного незаконного вознаграждения составила более 300 тыс. руб.

По факту Западно-Сибирское следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц).

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