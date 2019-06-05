Глава Удмуртии: переход на проектное финансирование затруднил работу небольших застройщиков

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что переход на проектное финансирование затруднил работу всех малых и средних застройщиков республики. Об этом он сообщил в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты».

«Плохая новость в том, что переход на проектное финансирование поставил в сложное положение всех средних и малых игроков в регионе. А у нас таких игроков большинство. Самая крупная компания — "КОМОССТРОЙ" - делает в год 100 тыс. кв. м жилья. Если взять пятерку крупнейших игроков — все вместе они вводят только половину от общих объемов жилья. И они не идут в небольшие города типа Глазова или Сарапула, они согласны только на Ижевск, и то будут выбирать, оставаться ли в Ижевске или побороться за "вкусные" участки в Татарстане»,— отметил господин Бречалов.

Глава Удмуртии добавил, что из всех аккредитованных под строительство банков в регионе работают ДОМ.РФ, Сбербанк и ВТБ. «И все они готовы давать льготные условия, без бешеной ставки только тем самым пяти строительным лидерам»,— пояснил Александр Бречалов. По его мнению, выйти из сложившейся ситуации можно двумя способами: получать деньги под высокую ставку и переносить ее в стоимость квадратного метра или снижать объемы ввода жилья.

Напомним, что в июле 2018 года в федеральный закон №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве» внесли правки, ужесточающие деятельность застройщиков. Их основная цель — решение проблемы обманутых дольщиков и переход на проектное финансирование. В новой схеме на банки возложили контрольную функцию за операциями на эскроу-счетах, где будут храниться средства дольщиков. Таким образом, банки берут риски в жилищном строительстве на себя. С 1 июля 2019 года этот механизм станет обязательным для всех объектов.