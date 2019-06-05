В Краснодарском крае мужчина скончался от взрыва гранаты

В городе Гулькевичи местный житель умер в больнице от ранений, полученных при взрыве гранаты, сообщили “Ъ-Юг” в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю. Также в больнице находятся две женщины и ребенок, получившие ранения при взрыве.

Взрыв гранаты неустановленного образца произошел вчера вечером возле одного из частных домов в Гулькевичах. По данным полиции, погибший намеревался совершить вымогательство – он приехал к дому должника требовать возврата долга, угрожая гранатой. Во время разговора мужчина размахивал гранатой, и в какой-то момент произошел взрыв. Приехавшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили еще одну гранату в багажнике автомобили, а также в траве недалеко от места взрыва. Полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение взрывчатых веществ или взрывных устройств), а также ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство).

Анна Перова, Краснодар