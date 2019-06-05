Visa начала работу над системой по переводу денег за рубеж по номеру телефона

Платежная система Visa приступила к обсуждению с российскими банками сервиса по переводу денег за границу с карты на карту по номеру телефона, сообщил РБК со ссылкой на пять источников. ВТБ подтвердил информацию о переговорах с Visa по участию в проекте.

Переводы планируется разрешить только между картами Visa, выпущенными банками—участниками сервиса. На первых этапах в проекте примет участие 17 стран, позднее этот список хотят расширить до 50.

Ранее платежная система запустила аналогичный сервис внутри России, в нем принимали участие ВТБ, «Русский стандарт», Тинькофф Банк и «Хоум Кредит». При этом в стране с начала 2019 года заработала Система быстрых платежей.

Ранее Visa запустила в России пилотный проект по снятию наличных на кассе магазина. Пока новая услуга тестируется в партнерстве с сетью «Русский пармезан» и Россельхозбанком.

Будет ли популярно снятие денег в магазинах, читайте в материале “Ъ FM” «Наличные найдутся на кассе».