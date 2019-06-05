СК заинтересовался нештатной посадкой самолета Boeing в аэропорту Барнаула

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР инициировало проверку по факту нештатной посадки самолета Boeing 757-200 в аэропорту Барнаула (Алтайский край). Как рассказала официальный представитель управления Наталия Яковлева, инцидент произошел в ночь на 5 июня. При заходе на посадочную полосу у самолета, следовавшего рейсом из Анатлии, сработала сигнализация о несимметричном выпуске закрылок. Воздушное судно приземлилось благополучно, никто из находившихся в нем людей (семь членов экипажа и 229 пассажиров) не пострадали.

Илья Николаев