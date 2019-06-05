Экономический форум ограничит движение транспорта в Петербурге

В период с 5 по 9 июня в связи с подготовкой и проведением в Петербурге Международного экономического форума в городе вводится ряд дорожных ограничений. В частности, из-за значительного увеличения потока транспорта, следующего в «Экспофорум», будет затруднено движение по Пулковскому шоссе, Петербургскому шоссе, Московскому и Витебскому проспектам. Кроме этого, могут наблюдаться затруднения при движении по центральной части города. Об этом сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Также на период проведения ПМЭФ-2019 вводятся ограничения для движения и парковки транспортных средств у основной площадки мероприятия — КВЦ «Экспофорум» (Петербургское шоссе, д. 64, к.1), возле центра аккредитации №1 (ПЦИЗ «Юлмарт», Пулковское шоссе, д. 43, к. 2), около парковок у аэропорта Пулково, гипермаркетов «Лента» и «Масштаб», ТРЦ «Лето», торгового комплекса «Касторама» и по ряду других адресов.

Подробнее о дорожных ограничениях в период проведения ПМЭФ-2019 можно ознакомиться на сайте КРТИ.

Основные мероприятия XXIII Петербургского международного экономического форума пройдут с 6 по 8 июня.