Екатеринбург вошел в тройку городов-миллионников по числу бесконтактных платежей

Екатеринбург занял третье место среди российских городов-миллионников с самым большим числом бесконтактных платежей за последний год. Такие данным приводят эксперты сервиса «Яндекс.Деньги». На первом и втором местах Москва и Санкт-Петербург.

Согласно исследованию, чаще всего екатеринбуржцы используют для бесконтактной оплаты смартфоны, а не пластиковые карты. Средний чек по таким платежам составляет 443 руб., что на 25% меньше, чем год назад. 92% платежей на сумму до 1 тыс. руб. 7% — от 1 до 5 тыс. руб. По России средняя сумма чека составляет 515 руб.

Чаще всего жители Екатеринбурга оплачивают продукты и алкоголь (средний чек 364 руб.), заказы в кафе (297 руб.) и транспорт (44 руб.). В тройку лидеров вошли — «Красное&Белое», «Монетка» и «Мегамарт». Далее идут торговый центр «Мегаполис», магазины «О’Кей», IKEA, «Ашан», гипермаркет стройматериалов «Леруа Мерлен», супермаркеты «Райт» и «Бристоль».