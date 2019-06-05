В Ростове и Таганроге задержали группу лжериелторов, обманувших более ста человек

Полицейские задержали в Ростове и Таганроге семерых участников организованной группы, обманувших более ста человек при оказании услуг по аренде жилья в Ростовской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, октября 2018 года 34-летний житель Таганрога и шестеро его сообщников — трое мужчин и четыре женщины — арендовали офисы в центре Ростова и публиковали объявления в интернете. Обратившихся клиетов лжериелторы убеждали внести предоплату якобы владельцам помещений в качестве арендной платы. После того, как договор был заключен, предполагаемый хозяин и риелторы переставали выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество), один из фигурантов заключен под стражу. Его сообщники находятся под подпиской о невыезде.

Кристина Федичкина