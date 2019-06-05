В Калининграде будут судить челябинского поставщика труб за попытку коммерческого подкупа

Следственные органы СК РФ по Калининградской области завершили расследование уголовного дела в отношении менеджера челябинской компании, обвиняемого в попытке подкупа представителя АО «Калининградский янтарный комбинат».

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону, по версии следствия, в январе этого года калиниградский комбинат заключил договор с одной из челябинских организаций (по данным местных СМИ, речь идет об ООО «Торговая компания «Паритет»), на поставку стальных труб на общую сумму свыше 34 млн руб. При приемке товара комиссия заказчика заподозрила, что качество труб не соответствует требованиями. Это влекло необходимость проведения экспертизы и могло привести к отказу от приемки и оплаты товара до получения отчета эксперта. Представитель компании-поставщика, чтобы избежать убытков, предложил председателю комиссии за вознаграждение в размере 2 млн руб. оказать содействие в принятии положительного решения по результатам проверки соответствия труб условиям договора. В феврале челябинца задержали сотрудники УФСБ России по Калининградской области непосредственно после передачи представителю заказчика части суммы в размере 300 тыс. руб.

На стадии предварительного следствия мужчина в полном объеме признал вину в преступлении, дал подробные показания. Однако при предъявлении окончательного обвинения менеджер от ранее данных показаний отказался и вину не признал. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.