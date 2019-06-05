БК «Парма» возглавил литовский специалист

Баскетбольный клуб «Парма» сообщил о назначении на пост главного тренера Казиса Максвитиса. 41-летний литовский специалист в последние годы руководил литовским «Нептунас» (Клайпеда), где он провел пять сезонов, завоевывал серебряные и бронзовые медали национального чемпионата. Контракт с главным тренером заключен на два года, по системе 1+1.

Новый наставник пермяков сообщил, что принял предложение после консультаций с игроками, которые выступали в Перми, в частности, с бывшим нападающим «Урал-Грейта» Кшиштофом Лавриновичем.

Напомним, БК «Парма» в прошлом сезоне занял 13 место из 14 в Единой лиги ВТБ, не выполнив задачу на сезон – выйти в плей-офф. По ходу сезона был уволен главный тренер «Пармы» Николайс Мазурс, и.о. главного тренера стал Вячеслав Шушаков. Но это не помогло команде кардинально улучшить результаты.