«Почта России» запустила прямую доставку самолетом из Челябинска в Новосибирск

«Почта России» договорилась с одним из авиаперевозчиков о прямой доставке почтовых отправлений из Челябинска в Новосибирск и в обратном направлении. Как сообщает почтовый оператор, ранее письма и посылки отправляли транзитом через Екатеринбург. Нововведение позволит сократить время доставки минимум на сутки.

Авиатранспортом доставляют посылки, EMS-отправления и письма первого класса, почту перевозят в багажно-грузовом отсеке пассажирских бортов.

Помимо Новосибирска, прямое почтовое авиасообщение у Челябинска налажено с Москвой и Санкт-Петербургом.