10 июня, понедельник
Войти в профиль
Челябинск. Южный Урал

Коротко

Новости

все новости

Новости компаний

«Почта России» запустила прямую доставку самолетом из Челябинска в Новосибирск

«Почта России» договорилась с одним из авиаперевозчиков о прямой доставке почтовых отправлений из Челябинска в Новосибирск и в обратном направлении. Как сообщает почтовый оператор, ранее письма и посылки отправляли транзитом через Екатеринбург. Нововведение позволит сократить время доставки минимум на сутки.

Авиатранспортом доставляют посылки, EMS-отправления и письма первого класса, почту перевозят в багажно-грузовом отсеке пассажирских бортов.

Помимо Новосибирска, прямое почтовое авиасообщение у Челябинска налажено с Москвой и Санкт-Петербургом.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Приложения

Партнерский проект

Интервью

Профиль пользователя