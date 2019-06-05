Определен проектировщик инфекционной больницы в Кировском районе Перми

Победителем конкурса на выполнение проектно-изыскательских работ по разработке проектно-сметной документации на строительство объекта капитального строительства «Пермская клиническая инфекционная больница №1, город Пермь» признано московское ООО «Транзумед». Как следует из протокола, опубликованного на сайте госзакупок, эта компания стала единственным участником конкурса. При максимальной цене контракта в 130,5 млн руб. общество оценило свои услуги в 128,8 млн руб. Контракт с победителем не заключен — итоги конкурса обжаловало ООО «Гипросинтез».

Согласно «СПАРК-Интерфакс», ООО «Транзумед» зарегистрировано в апреле 2000 года. Среди заказчиков общества – структуры министерства здравоохранения РФ. Сумма контрактов в 2017 году составила 419 млн руб., в 2018 году - 27 млн руб., в 2019 году – 830 млн руб. Выручка общества за 2017 год указана в размере 1,5 млрд руб.

Комплекс Пермской клинической инфекционной больницы №1 планируется построить в Кировском районе (ул. Калинина, 84а). Проект стоимостью свыше 2 млрд руб. предусматривает три лечебных корпуса (в том числе два стационара) общей вместимостью 300 коек. Общая площадь объекта составит 35–40 тыс. кв. м.

Конкурс на проектирование больницы уже объявляли в июне 2018 года, однако позже отменили. При повторном объявлении конкурса максимальная цена контракта выросла с 50 млн руб. до 130 млн руб. «Удорожание проекта связано с изменением отраслевого технического задания, а также с необходимостью проектирования здания научного центра с учетом оборудования (на территории инфекционной больницы появится самостоятельное здание научного центра)»,— объяснили ситуацию в краевом минстрое.