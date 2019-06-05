Три района Коми-округа поддержали преобразование в муниципальные округа

Земские собрания Кудымкарского, Кочевского и Юрлинского районов Коми-округа поддержали преобразование в муниципальные округа. Об этом сообщает газета «Парма-Новости». Сейчас инициативы о создании муниципальных округов отправятся на рассмотрение краевого законодательного собрания. Предполагается, что эти проекты будут рассмотрены на июньском пленарном заседании заксобрания. В случае поддержки проектов со стороны регионального парламента, на территории каждого из районов будет образован единый муниципальный округ с одним представительным органом и главой. Поселения района потеряют статус самостоятельных муниципалитетов и лишатся собственных советов депутатов. Предполагается, что эти преобразования позволят сэкономить на административно-организационных мероприятиях.

Также краевые власти готовы выделить объединенным территориям дополнительное финансирование из регионального бюджета в объеме сэкономленных при реорганизации средств. Кроме того, муниципальные округа смогут привлечь дополнительные средства на ремонт и строительство дорог.

По информации «Парма-Новости», 7 июня инициативы о преобразовании в городские округа будут рассмотрены земсобраниями Юсьвинского и Гайнского районов.