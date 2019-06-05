«Роснефть» планирует новые проекты на мощностях «Уфаоргсинтеза»

«Роснефть» планирует реализовать ряд нефтехимических проектов на мощностях «Уфаоргсинтеза», сообщает ТАСС со ссылкой на выступление главы «Роснефти» Игоря Сечина на годовом собрании акционеров НК. По его словам, проекты направлены «на развитие синергии с нефтеперерабатывающим производством». Развитие нефтехимии предусмотрено стратегией «Роснефти» до 2022 года. В среднесрочной перспективе НК планирует довести долю этого направления до 20% от всего объема перерабатывающих мощностей путем привлечения проектного финансирования.

Бывший собственник группы «Башнефть» (до деприватизации 2014 года) — АФК «Система» создавала на базе «Уфаоргсинтеза» Объединенную нефтехимическую компанию, в планы которой входило запуск СП по производству ТФК и ПЭТ с мексиканской Alpek стоимостью $500 млн.

Ирина Самойлова