Челябинск вошел в первую тройку городов-миллионников по среднему чеку при бесконтактной оплате

Челябинск оказался на третьей позиции среди российских городов в населением свыше миллиона человек по сумме среднего чека при бесконтактной оплате за последний год, сообщают аналитики «Яндекс.Денег». Показатель составил 497 руб., областной центр Южного Урала уступает только Санкт-Петербургу (548 руб.) и Москве (521 руб.). Однако, несмотря на высокую позицию в рейтинге, сумма среднего чека в Челябинске упала на 15%. В целом по России сумма средней покупки с бесконтактным расчетом составляет в среднем 515 руб.

91% бесконтактных платежей в Челябинске совершается на сумму до 1 тыс. руб., 8% - от 1001 до 5000 руб., 1% - от 5001 руб. Чаще всего таким образом жители города оплачивают продукты и алкоголь , заказы в кафе, транспорт, затем идут покупки в аптеках, на заправках и в салонах сотовой связи. В первой тройке ритейлеров по числу бесконтактных платежей – сети «Красное&Белое», «Молния» и «Ашан».

Растет доля покупателей, применяющих для бесконтактных расчетов смартфоны, - в Челябинске за последний год она увеличилась с 25% до 36%.