В Краснодаре на две недели сузят проезжую часть на улице Советской

На улице Советской в столице Кубани с 5 июня ориентировочно на две недели будет ограничено движение транспорта. Это связано с проводимыми там работами на сетях водоснабжения, сообщили в мэрии Краснодара.

Дорожное движение по улице Советской на участке от Красноармейской до Красной организуют в одну полосу. Работы будет вести ООО «Краснодар Водоканал». Вместо старого трубопровода проложат новые пластиковые трубы, с гарантией 50 лет. Работы ведутся на участке протяженностью 350 м.

Василий Хитрых