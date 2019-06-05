Глава региона поручил «Звезде» выйти в ФНЛ

Вчера пермский ФК «Звезда» матчем с клубом «Сызрань-2003» завершил выступление в первом после воссоздания сезоне Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ, 2-й дивизион). Пермский клуб разгромил команду из Самарской области со счетом 5:1, и тем самым лишил еесеребряных медалей в дивизионе ПФЛ сезона-2018/19.

Однако сами пермяки не смогли выйти из дивизиона в более престижный турнир – Футбольную национальную лигу (ФНЛ, 1-й дивизион), заняв лишь шестое место. Финальный матч, на котором собралось 3 тыс. зрителей, впервые в этом году посетил губернатор Максим Решетников. По данным instargam губернатора, матч посетило 1800 зрителей.

После финального свистка глава региона спустился в раздевалку «Звезды» и поздравил игроков с победой. Он также сообщил, что ставит перед ними задачу выйти в ФНЛ. «Будем двигаться насколько возможно. Есть идеи по спонсорам»,— отметил губернатор.