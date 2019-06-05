В Екатеринбурге у женщины арестовали Рorsche Сayenne за долг в 15 млн рублей

У жительницы Екатеринбурга судебные приставы арестовали Рorsche Сayenne из-за долга в 15 млн руб. По данным свердловского управления федеральной службы судебных приставов (УФССП), задолженность образовалась перед физическим лицом. Под арест также попали расчетные счета должника в банках и кредитных организациях. «Автомобиль предан специализированной организации на ответственное хранение»,— рассказали в УФССП. Женщина ограничена в праве выезда за пределы РФ.

По данным ведомства, в 2019 году приставы арестовали более 4,7 тыс. предметов движимого и недвижимого имущества должников примерно на 2 млрд руб. «Реализовано имущества на сумму 130 млн руб. В счет погашения долга изыскателям передано арестованное имущество на 300 млн руб. Остальное имущество находится в процессе реализации»,— сообщили в ведомстве.