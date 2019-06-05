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Учитель из Удмуртии перевела неизвестным 2 млн рублей под предлогом получения компенсации

70-летняя учитель из Глазова перечислила неизвестным 2 млн руб. под предлогом получения компенсации за ранее приобретенные лекарства. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Потерпевшая сообщила, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Звонивший сообщил, что ранее приобретенные женщиной лекарства были ненадлежащего качества и ей положена компенсация в 45 млн руб. При этом для ее получения необходимо заплатить 2 млн руб. для оплаты услуг адвоката. Потерпевшая поверила звонившему и перевела деньги на электронный кошелек. Она потратила все свои накопления и оформила кредит на 1 млн руб. Затем в ее адрес стали поступать повторные звонки с требованием перевести еще деньги. Лишь после этого женщина обратилась в полицию.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Расследование продолжается.

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