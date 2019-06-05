Менее 2% южноуральцев указывают в резюме навык грамотности

Аналитики HeadHunter провели исследование в преддверии Дня русского языка и выяснили, как часто соискатели из Челябинской области указывают в числе своих навыков грамотность и грамотную речь, а также какую важность эти качества имеют для трудоустройства.

Оказалось, что «грамотность» в резюме упомянули лишь 1,6% жителей региона, «грамотную речь» - 7,4%. При этом в УрФО Челябинская область занимает по этим показателям второе место, уступая только Свердловской области, во всех остальных субъектах округа доля еще ниже. В целом по России грамотность в числе навыков назвали 2% соискателей, грамотную речь – 8,1%.

В Челябинской области навык «грамотность» чаще всего встречается в резюме тех, кто ищет работу в сферах «искусство и медиа» (в 10% случаев), «наука и образование» (7,4%), «маркетинг и PR» (5,7%), «госслужба» (3%), административный персонал (2,7%). Реже всего это качество указывают соискатели сфер «добыча сырья» (0,6%), «бухгалтерия» (0,4%), «рабочий персонал» (0,3%).